Rio das Ostras amplia vagas para Alfabetização na Maturidade

Rio das Ostras - O Projeto de Alfabetização na Maturidade – Palma, que começou em 2019 no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Cidade, ampliará as vagas para 2020. Agora, serão duas turmas, uma no turno da manhã e outra na tarde, que vão atender os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



A primeira aula aconteceu na última segunda, onde os alunos receberam o material escolar com cadernos, canetas, lápis, borracha, entre outros.



Com o objetivo de desenvolver a alfabetização de pessoas a partir de 50 anos de idade, o projeto possibilita a plena participação na vida em sociedade, que passa, obrigatoriamente, pela aquisição da leitura e da escrita de modo funcional e eficiente.



Quem quiser participar do Projeto deve estar inscrito nos projetos desenvolvidos pelos Cras.