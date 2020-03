Rio das Ostras - Rio das Ostras está recebendo a primeira edição da Enel Energia na Praia, que até 22 de março reunirá shows, programação esportiva, yoga, massagens, entre outros, nas areias de Costazul.

Neste sábado, 21, quem se apresenta é a cantora Ana Vilela, trazendo seus grandes sucessos como “Trem Bala” e “Promete”. Na sexta, 20, o grupo Jazztopia repete o show da semana passada. No domingo, 22, o Nova Orquestra encerra a programação musical do segundo final de semana. Os shows acontecem sempre às 17h no pôr do sol musical.No sábado e domingo, durante o dia, população e turistas podem praticar Treinamento Funcional, às 7h e 16h e Yoga, às 9h e 15h. Além disso, a organização disponibilizará quadras abertas das 7h às 17h para diversos esportes de areia. No sábado haverá aulas para a Terceira Idade às 8h e no domingo para gestantes no mesmo horário.De segunda a sexta, a Enel Energia na Praia também oferece programação esportiva. O Vôlei de Praia acontece às 9h e 15h; Futevôlei às 10h e 16h; Beach Tênnis às 11h e 17h.As massagens acontecem de segunda a sexta, das 7h às 19h e domingo, das 7h às 17h. Além disso, no espaço estão instaladas duchas e torneiras para a retirada de sal e areia. Durante o evento os participantes podem pegar emprestados guarda sol, cadeiras de praia, raquetes, bolas, baralho e jogo de xadrez.A programação detalhada está disponível por meio do site www.riodasostras.rj.gov/energianapraia