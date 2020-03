Fundação de Cultura oferece Oficina de Teatro gratuita em Rocha Leão

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura está oferecendo mais um curso gratuito para os moradores de Rocha Leão. Dessa vez é uma Oficina de Teatro, voltada para maiores de 12 anos, com aulas todas as sextas-feiras, e duas turmas: das 11h às 12h e das 15h às 16h.



Durante a oficina, que começa agora em março, os alunos vão fazer exercícios e jogos cênicos, aprendendo a trabalhar a linguagem corporal e a imaginação. As aulas acontecem no Centro Ferroviário de Cultura Nogueira, localizado na Rua Waldenir Heringer, s/nº, Rocha Leão.