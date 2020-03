Muay Thai e natação são novos projetos esportivos da Prefeitura

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras continua ampliando a oferta de projetos esportivos na Cidade. Este ano, novas modalidades surgiram para atender à demanda que cresce a cada dia entre os praticantes de alguma atividade física.Um exemplo é a Escola de Muay Thai, que é voltada para alunos de 7 a 17 anos, com as aulas acontecendo às segundas, quartas e sextas, na Associação de Moradores do Recanto, pela manhã e à tarde. Nas terças e quintas, as aulas são realizadas no Parque da Cidade para alunos de 7 a 17 anos, na parte da tarde, a partir das 17h.Já a Escola de Natação no Mar, em parceria com o projeto Natação no Mar, também é direcionada para crianças e adolescentes até os 17 anos. Com vagas limitadas, as aulas acontecem toda terça e quintas, na praia da Boca da Barra, pela manhã das 7h às 8h e das 14h30 às 15h30.Outro projeto na mesma linha é o da Escola de Natação, para alunos de 11 a 17 anos. Também com vagas limitas, as aulas acontecem às terças e quintas, na Aquática Dejamo, pela manhã entre 8h e 9h, e à tarde entre 16h e 17h.Segundo a Sub-secretaria de Esporte e Lazer, houve ainda o desmembramento da antiga Escola de Desporto. Isso culminou em três modalidades distintas, sendo: Escola de Futsal, Escola de Basquete e Escola de Vôlei.Para conhecer todos so projetos esportivos da Prefeitura, locais de realização, horários, basta acessar o endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/ Vale ressaltar que o prazo para renovação e inscrições para as diversas modalidades esportivas ofertadas pelo Município permanece aberto e os documentos necessários para inscrição nos projetos esportivos são: cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, comprovante de residência, fotos 3×4, atestado médico recente e declaração escolar para menores de idade, que devem fazer sua inscrição acompanhados de um responsável.Para renovação é preciso levar apenas declaração escolar (menores de 18 anos), atestado médico recente e comprovante de residência (caso haja alteração do mesmo).Os interessados, ou seus responsáveis legais, precisam comparecer ao núcleo de cada projeto ou no Polo de inscrições, que fica no Centro de Treinamento Gilson Zarour, localizado na Rua Elizeth Cardoso, s/nº, Jardim Campomar (atrás do Fórum), de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2771-2398.