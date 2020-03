Prefeitura investe no paisagismo com plantação de novas mudas

Rio das Ostras - Uma cidade mais bonita e humanizada, com espaços floridos e melhor qualidade ambiental urbana. A Prefeitura de Rio das Ostras tem investido no cuidado diário com a Cidade e com os canteiros que existem por toda a Cidade.



A Rodovia Amaral Peixoto, na altura da Rua Bangu até a entrada da Rua Flamengo, recebeu 326 mudas de várias espécies de plantas, dentre elas, Lírios da Praia, Papoulas, Cróton, Bromélias Nativas e Azaleias.



Todas as plantas foram produzidas no Parque Municipal Roberto Pereira Inocêncio – Roberto Cação pelos próprios servidores do Município e o adubo usado foi proveniente das podas de árvores da Cidade.



O objetivo é levar o paisagismo para outras áreas do Município, embelezando a Cidade e tornando-a mais agradável para moradores e visitantes.