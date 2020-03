Vans são reduzidas para evitar propagação do Coronavírus em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, determinou a redução dos veículos que operam no transporte público de passageiros entre as diversas localidades do Município. A medida está em sintonia com as ações do Poder Público para reduzir a velocidade de propagação do Coronavírus na cidade. Em algumas linhas, a redução chegou a 50% da frota.



Outra medida adotada pela Administração Municipal foi determinar aos condutores e proprietários de vans que façam uma higienização criteriosa em todos os veículos, a fim de evitar possíveis contágios pelo Covid-19.



A Secretaria de Transportes ainda informa que a equipe de fiscais permanece em pontos estratégicos para orientar sobre as medidas tomadas com a intenção de proporcionar o bem-estar da população. A fiscalização também foi intensificada para coibir a superlotação de passageiros.