Rio das Ostras suspende eventos do calendário para proteger população

Rio das Ostras - Preocupada com a saúde dos moradores e dos turistas que costumam visitar a Cidade, a Prefeitura de Rio das Ostras suspendeu eventos do calendário. Ainda sem datas confirmadas, a ideia é definir, juntamente com organizadores e o Conselho Municipal de Turismo, como proceder neste momento de tantas indefinições em todo país.



O Encontro Internacional de Motociclistas – Ostrascycle 2020 é o mais tradicional evento da Cidade e está completando 25 anos. A festa já estava pronta, com a estrutura sendo montada, já que aconteceria no último fim de semana de março, mas com a disseminação do novo coronavírus (Codiv-19) em todo país, principalmente no Rio de Janeiro, a Administração Municipal decidiu suspender a festa, de acordo com as instruções da OMS – Organização Mundial da Saúde.



Também o 2º Festival de Covers, que aconteceria no início do mês de abril também está suspenso até segunda ordem. A medida integra o esforço conjunto de prevenção e combate ao Covid-19.



A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira, lamenta mas ratifica o comprometimento da Prefeitura com a situação. “Nós precisamos ser, acima de tudo, responsáveis. Estamos cumprindo os protocolos para manter a nossa população em segurança e assim que tudo isso passar, realizaremos os eventos. Agora é a hora de nos cuidar e cuidar de todos”, disse.