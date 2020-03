Concurso de Fotografias Amadoras de Rio das Ostras é adiado

Em virtude das medidas de combate a propagação do novo Coronavírus – Covid-19, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras irá adiar a publicação das fotografias do 1º Concurso de Fotografias Amadoras, que teria seu resultado divulgado nesta sexta-feira.

O Concurso aconteceu por meio de imagens do Município publicadas no Instagram. Segundo a Secretaria, assim que esta situação de isolamento social terminar, o Concurso será retomado com uma nova data para divulgação das fotos vencedoras.



As fotos publicadas e que atenderam todos os requisitos do Edital, publicado no Jornal Oficial de Rio das Ostras, continuam na disputa.



O objetivo do Concurso de Fotografias Amadoras é fomentar e valorizar a produção fotográfica amadora e aumentar o acervo de imagens do Município.