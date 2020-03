Secretaria de Saúde orienta sobre casos inverídicos de coronavírus

Rio das Ostras - Neste período de quarentena e de dias difíceis em todo o Brasil e Mundo é comum que fatos inverídicos e não confirmados do Covid-19 se espalhem, principalmente com áudios via redes sociais, criando certo pânico em diversas pessoas. Esta semana, alguns casos surgiram no Município, como do funcionário da Unidade de Saúde de Cidade Praiana.

A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o servidor apresenta uma síndrome gripal e foi corretamente orientado a permanecer em sua residência, seguindo assim a determinação feita pelo Ministério da Saúde nesses casos.

Em nenhum momento houve recomendação de reclusão na própria unidade. Até o momento, Rio das Ostras não apresenta nenhum caso confirmado de Coronavírus.

A Secretaria de Saúde orienta que a população atente-se somente as informações de dados oficiais dos órgãos competentes e não outros mecanismos em que são veiculadas informações incorretas.

OUTRAS ORIENTAÇÕES – Neste momento, as emergências estão priorizando atendimento a pessoas com tosse persistente, febre e falta de ar. Para melhor segurança de todas as famílias, seguindo orientação do Ministério da Saúde, somente compareçam a emergência em caso de grande necessidade ou algum destes sintomas citados.

Profissionais da Saúde de Rio das Ostras continuam atentos e seguindo com o Plano de Contingência ao Coronavírus, no intuito de acolher e identificar, precocemente, os casos suspeitos que possam surgir no Município.