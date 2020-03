Profissionais da Saúde se mobilizam para Plano de Contingência ao Coronavírus

Rio das Ostras - O novo coronavírus está aí, muitas dúvidas e muitas medidas ainda a serem tomadas. A Administração Municipal já publicou alguns decretos para intensificar a prevenção ao contágio pelo Covid-19, sendo que as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública podem ser ampliadas, complementadas ou revogadas de acordo com o avanço da pandemia.

Também dentro desse contexto, profissionais técnicos da Saúde de Rio das Ostras vêm se mobilizando para organizar os serviços e atendimento à população. Na última segunda-feira, dia 16, mais um encontro foi realizado para elaboração do Plano de Contingência Municipal ao Coronavírus, desta vez nas dependências da UPA, para estudar a situação epidemiológica e as fragilidades de cada um, ou seja, por meio dos representantes das Unidades Básicas de Saúde, Odontologia, Pronto-Socorro, Hospital Municipal, entre outros locais.



Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Rio das Ostras, Andréa Viana, uma das medidas para fortalecer o Plano de Contingência foi a formação do Grupo de Vigilantes da Saúde para o Coronavírus, um grupo estratégico para discussão de casos, fluxos, atualização de informações e planejamento de ações.



“Não existe mais um protocolo único. Cada profissional e técnico precisa cada vez mais fazer melhor o seu trabalho. Não vamos medir esforços, pois o Plano é para o Município, para todos”, ressaltou.



Entre as medidas definidas durante a reunião, estão canceladas as agendas eletivas das unidades básicas e de Estratégia de Saúde da Família – ESF, os agendamentos vigentes e futuros até o dia 28 de março, como reafirma o Decreto Municipal. Porém, serão mantidos os agendamentos dos especialistas nos Centros de Saúde Extensão do Bosque e de Nova Cidade.



Também serão mantidos os atendimentos do Pré-natal de alto risco, vacinação de rotina, coleta de Teste do Pezinho. Todos os demais cancelados, incluindo exames e cirurgias eletivas.



As Unidades Básicas e de ESF se mantêm abertas para orientação à população e acolhimento de necessidades especiais. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os profissionais lotados nas unidades básicas terão de permanecer suprindo as ausências dos colegas, que por motivo de saúde e legalmente autorizados pelo Decreto, ficarão afastados neste momento. Urgência e Emergência serão atendidos por todos nessas unidades até que recebam outras ordens.



Projetos com atendimentos a idosos também foram suspensos, como o “Sorrir na Melhor Idade”, da Saúde Bucal. A coordenadora do projeto, Germana Medeiros, que também participou do encontro, falou sobre a medida. “Precisamos nos unir e entender a nossa importância enquanto profissionais que somos. Novos decretos podem ser publicados e o cenário mudar de uma hora para outra. Podem estar certos que estamos lutando pela classe e sairemos vencedores e colaboradores para o fim desta pandemia”, frisou.



OUTRAS MEDIDAS – A Farmácia Municipal orienta que familiares jovens se dirijam a unidade para apanhar os medicamentos, evitando a circulação de idosos; e também foram reduzidas as visitas no Hospital Municipal, entre outras.