Rio das Ostras - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa nesta segunda-feira, dia 23, para idosos e trabalhadores da área de Saúde, como preconizado pelo Ministério da Saúde. Primeiramente, a Secretária de Saúde de Rio das Ostras esclarece que a imunização vai acontecer nas unidades determinadas e alguns outros pontos de apoio, mas não como descrito em um Calendário, que está sendo divulgado nas redes sociais, onde informa que o atendimento aos idosos será dividido por letras do nome de cada um. Esse calendário não pertence ao Município. Trata-se de FAKE NEWS.



A Campanha será realizada em três etapas. Nesta primeira fase, que acontece de 23 de março a 15 de abril, serão vacinados somente os idosos e os profissionais da Saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população. A decisão é mais uma medida de proteção a esses públicos, com intuito de evitar que, principalmente, pessoas com mais de 60 anos, público mais vulnerável ao Coronavírus – Covid -19, precise fazer grandes deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus.



Entre as orientações, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, por meio da Coordenação da Atenção Básica e da Coordenação de Imunização, também informa que a estratégia de imunização contra a Influenza adotada será a seguinte:



Os idosos atendidos nas áreas cobertas de atuação das Estratégias de Saúde da Família – ESF’s serão vacinados em suas residências, com a visita de agentes comunitários e técnicos de enfermagem do Município. No entanto, todas as Unidades de Saúde também estarão abertas para a vacinação, das 8h30 às 16h30, nesse período.



“Sabendo da importância do atendimento prioritário para a imunização, os Agentes Comunitários de Saúde têm em mãos a lista de idosos de suas respectivas áreas. Esperamos a compreensão de todos para que não haja aglomerações nas unidades de saúde nesse período tão difícil que estamos passando”, ressalta a subsecretária de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Glória Maria de Oliveira Magalhães.



UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO – De acordo com o chefe de Imunização em Rio das Ostras, José Ronalti da Silveira, o fato da Campanha de Vacinação ser realizada em etapas por público-alvo diferenciado evita que o Sistema de Saúde fique sobrecarregado.



Estarão em atendimento as Unidades Básicas de Saúde de Cidade Praiana, Jardim Mariléa, Operário e Recanto; Estratégias de Saúde da Família – ESFs Dona Edméia, Cantagalo, Mar do Norte, Rocha Leão, Âncora, Cláudio Ribeiro e Clínica da Família, e Centro de Saúde de Nova Cidade. O Município ainda contará com outros pontos de apoio para a vacinação contra a gripe. Também haverá atendimento na Casa da Criança, situada na Rua Mayer (referência é o NASCA – Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente), e no Serviço de Assistência Especializada – SAE, que fica na Unidade de Saúde Nilson Marins, em Cidade Beira Mar (referência COGA). Outro ponto de apoio será no Sindicato dos Servidores, ao lado do Centro de Saúde Extensão do Bosque.



Ainda segundo José Ronalti, para que os idosos não fiquem aglomerados no Posto de Saúde de Cidade Praiana, será aberta a Casa da Criança, que fica ao lado. Já próximo ao Posto de Saúde do Jardim Mariléa, a Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros também vai funcionar como sala de vacinação. Os Postos de Saúde de Cidade Praiana e do Mariléa vão manter as salas dentro das unidades somente para vacinação de rotina, para crianças e jovens, seguindo calendário normal de rotina de imunização.



“As demais Unidades de Saúde irão manter o protocolo de segurança estabelecido pelo Ministério da Saúde, respeitando o distanciamento de no mínimo um metro uns dos outros e, se possível, realizar a vacinação ao ar livre”, conclui Ronalti.



OUTRAS CAMPANHAS – Importante lembrar que, além da imunização contra a gripe, a Campanha de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo também continua em Rio das Ostras em todos os Postos de Saúde, podendo se vacinar população de seis meses a 59 anos de idade.



Ainda não há vacina contra o Covid-19, mas é necessário que todos fiquem atentos às medias de higiene e de prevenção para evitar o contágio.



ATENÇÃO! Também é importante lembrar que, segundo orientações do Ministério da Saúde, a previsão é que de amanhã até domingo que vem, dia 29 de março, seja a semana mais crítica de transmissão do Coronavírus. É fundamental que a população não quebre o isolamento social e evite ao máximo sair de casa para que possamos diminuir a curva de contaminação do Covid -19.