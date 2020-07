Lançamento de cadastros para receber benefício da Lei Aldir Blanc foi tema de webconferência

Rio das Ostras - Mais uma edição da webconferência promovida pela Fundação Rio das Ostras aconteceu na última quinta (23), às 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook . Nesses encontros virtuais, estão sendo prestados esclarecimentos sobre a Lei Federal Aldir Blanc, que vai levar auxílio emergencial para os trabalhadores do setor artístico-cultural afetados pelos impactos econômicos da pandemia do coronavírus.O tema da conferência foi o lançamento dos cadastros necessários a artistas, iniciativas e empresas culturais que podem receber os recursos destinados pela Lei. Serão distribuídos R$ 3 bilhões para o setor nos estados e cidades de todo o País. A legislação foi batizada com o nome de Aldir Blanc em homenagem ao compositor falecido em 4 de maio, vítima de complicações da Covid-19.É possível assistir ao encontro gravado, disponível no endereço: https://www.facebook.com/frcriodasostras1997/videos/692853761275476/