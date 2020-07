Professores de Rio das Ostras participam de Semana de Formação Continuada

Rio das Ostras - Entre 20 e 24 de julho, a Prefeitura de Rio das Ostras promoveu uma semana dedicada exclusivamente à formação continuada dos professores da Rede Municipal. Os educadores puderam escolher diferentes opções de aperfeiçoamento profissional, como participar de lives, webinários, cursos online e leitura de livros.



Para a subsecretária pedagógica de Educação, Valéria Bragança, essa semana é importante para os professores que têm se empenhado ao máximo durante o período de aulas remotas devido à pandemia. “A programação foi pensada para que o professor pudesse, a sua livre escolha, buscar a formação que fosse mais proveitosa para ele nesse momento”, disse.



A subsecretária elogiou o empenho dos educadores, que precisaram se reinventar para produzir as apostilas com conteúdos pedagógicos para os estudantes. “Cada unidade escolar tem autonomia e, a partir da plataforma EVirtu@l Aluno, utiliza ferramentas diversificadas para tornar as aulas remotas mais atrativas e interessantes”, explicou Valéria.



Com o objetivo de ajudar nessa tarefa, o ‘Espaço do Educador’ – site destinado aos professores da Rede Municipal – tem uma seção destinada a divulgar cursos gratuitos oferecidos por instituições parceiras como a plataforma Conviva.



EVIRTU@L ALUNO – Mesmo durante essa semana de formação para os educadores, os estudantes da Rede municipal continuaram em período de estudos com o auxílio da plataforma EVirtu@l Aluno. As novas apostilas, preparadas pelos professores de cada turma, estão disponíveis para download e impressão ou mesmo para entrega nas unidades escolares, caso o aluno não tenha acesso à internet em casa. Na plataforma, além das apostilas, estão disponíveis aulas de Robótica, vídeos de Contação de Histórias e de Esporte e Lazer.



JORNADA PEDAGÓGICA – A pandemia impossibilitou repetir a Jornada Pedagógica que na sua primeira edição, em julho de 2019, promoveu palestras e painéis interativos com grandes especialistas da Educação no País. No entanto, eventos em formato virtual, como a Semana de Formação Continuada concluída nesta sexta, dia 24, vem garantindo o aperfeiçoamento profissional. “Estamos preparando novidades para nossos servidores refletirem sobre as práticas pedagógicas e as novas demandas que o retorno das aulas presenciais, ainda sem data definida, vão trazer”, adiantou o secretário de Educação, Maurício Henriques.