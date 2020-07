Rio das Ostras imuniza mais de mil adolescentes contra Meningite ACWY em um mês

Rio das Ostras - Desde o dia 22 de junho, quando foi introduzida no calendário de imunização de Rio das Ostras, a vacina contra a Meningite ACWY garantiu uma adesão bastante significativa no município. Até a manhã da última quinta-feira (23), ou seja, em um mês, 1096 adolescentes foram imunizados.



A vacinação contra a Meningite ACWY é destinada exclusivamente para adolescentes de 11 e 12 anos de idade, em dose única, e protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas por bactérias dos tipos A, C, W e Y, sendo que os adolescentes são do grupo mais suscetível à transmissão da doença.



A técnica em Enfermagem da Divisão de Imunização de Rio das Ostras, Natália dos Santos Couto Lopes, explica que a meningite é uma doença transmitida através de gotículas respiratórias no ar. Os adolescentes estão entre os principais transmissores e geralmente são assintomáticos. Por esse motivo, vale ressaltar a importância da vacinação para bloqueio da doença.



“Tivemos uma procura bem positiva pela vacina da meningite ACWY, com um bom número de vacinados neste primeiro mês de imunização. Com isso, conseguimos atualizar as cadernetas desses adolescentes, junto com a vacina do HPV, que também é dentro dessa faixa etária. Só temos a agradecer a população e reforçamos que precisamos ainda mais desse cuidado com nossos adolescentes”, destacou Natália, lembrando que a vacinação é a melhor prevenção contra a doença.



ATENDIMENTO - As unidades de Saúde estão disponibilizando a vacina nos seus horários de rotina, das 8h30 às 16h. A vacina contra Meningite ACWY agora é permanente no calendário de imunização, assim como foi introduzida pelo Ministério da Saúde. Para ser imunizado, o adolescente deve comparecer à unidade de Saúde mais próxima com o cartão de vacina, para que os profissionais possam avaliar e atualizar o esquema vacinal de acordo com a necessidade de cada caso.