Rio das Ostras questiona twitter de prefeito de Macaé sobre aumento de casos da Covid-19

Rio das Ostras - Apesar do prefeito de Macaé, Dr. Aluizio, ter colocado no seu Twitter, no último domingo (26), que estaria retornando com a barreira sanitária no Parque dos Tubos, no limite com Rio das Ostras, devido ao aumento de casos de Rio das Ostras. Macaé, conhecida como "Capital do Petróleo" registrou, no período, de 17 a 27 de julho, 653 novos casos confirmados de Covid-19.



Com a análise dos dados dos últimos 10 dias, divulgados pelos veículos oficiais dos municípios, o índice de contaminação pelo Coronavírus em Macaé não é baixo e nem tão pouco está controlado. Os números apontam que Rio das Ostras tem 22% (148) do número de novos casos de Macaé (653) no mesmo período.



Apesar de Rio das Ostras ter retrocedido para a Bandeira Laranja na reabertura gradual das atividades econômicas, de acordo com o Decreto 2599/2020, divulgado no último sábado, 25 de julho, em Macaé o vírus vem se propagando com mais velocidade. A decisão de retroagir em Rio das Ostras faz parte do Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, implantado em março último, que analisa 11 itens para chegar a classificação de risco.



Alguns estudos questionam a eficácia das barreiras sanitárias, principalmente se ela não for extremamente rigorosa e não acontecer concomitantemente com o isolamento social e proteção individual da população. Os dados apontam que as barreiras restritivas tem mais eficácia quando feitas no início da proliferação do vírus.



Um dos casos analisados pelos estudiosos foi o do município de Viçosa/MG, que apesar de ter implantados barreiras sanitárias ainda antes de qualquer caso confirmado da doença, em um mês registrou mais de 20 pessoas infectadas.



Segundo avaliações técnicas, a barreira que somente mede a temperatura das pessoas é frágil, onerosa para o Município e pouco eficiente diante do grande fluxo entre os municípios. Funcionariam melhor se fizesse testagem em massa.

Para alguns cidadãos de Rio das Ostras, a justificativa do prefeito de Macaé para implantar novamente a barreira no Parque de Tubos parece ter mais conotação política, do que resultados positivos.