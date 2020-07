Ambulantes, feirantes e artistas de Rio das Ostras têm até terça, para solucionar pendências do Auxílio Emergencial

Rio das Ostras - Foi publicado na última sexta-feira, 24 de julho, no Jornal Oficial nº 1202, a relação dos pedidos do Auxílio Emergencial Pecuniário dos ambulantes, feirantes e profissionais do setor artístico e cultural de Rio das Ostras, que foram analisados pela Comissão Municipal. Quem teve o pedido indeferido, têm até esta terça-feira, 28 de julho, para resolver as pendências necessárias.

Cumprindo o calendário previsto na Lei nº 2344/2020, a Comissão de Análise dos Pedidos Emergenciais Pecuniários analisou os mais de mil processos e publicou a situação de cada um deles. De todos as solicitações, 948 foram deferidos e 46 foram indeferidos, por diversos motivos. Estes, têm até amanhã para comparecer ao local onde fizeram as solicitações – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedtur), Coordenadoria de Fiscalização (Comfis) ou Fundação Rio das Ostras de Cultura (FROC), para resolver pendências.



Terminado esta primeira parte do processo de avaliação das solicitações, será publicada a relação definitiva dos beneficiados, que devem receber a primeira parcela de R$ 500 no mês de agosto.