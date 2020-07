Professores da Escola Agrícola de Rio das Ostras incentivam a criação de hortas caseiras

Rio das Ostras - Durante esse período de aulas remotas, os professores da Escola Agrícola Carlos Maurício Franco, em Cantagalo, começaram a gravar uma série de vídeos para motivar os alunos a criarem hortas nos quintais de casa.



Segundo o diretor da unidade escolar, Felipe Viana, a iniciativa surgiu a partir de uma conversa com o professor de Práticas Agrícolas Ciro Marques, que também é servidor da secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (Semap).



“Recentemente recebemos uma doação de mudas, fruto da parceria da Semap com o Sítio Agrícola de Casimiro de Abreu. Com as mudas em mãos, foi feita uma videoaula mostrando o cultivo e ensinando os princípios básicos de montagem de uma horta caseira”, contou.



MÃO NA MASSA - As alunas Beatriz Neres da Silva Conceição e Helen Fernandes de Castro, do 7° ano, usaram as redes sociais e compartilharam com os professores vídeos apresentando as hortas caseiras feitas com a ajuda de familiares. “Isso tudo eu aprendi na (Escola) Agrícola”, disse, feliz, a aluna Beatriz, mostrando a sua horta.



ESCOLA MODELO – Na última terça-feira, 21, a equipe de uma escola privada do município esteve na Escola Agrícola para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelos professores. A ideia, segundo os visitantes, era entender como a Escola funciona e também preparar um material para os alunos do 2° ano do Ensino Fundamental.