Corpo de moradora de Rio das Ostras que estava desaparecida é encontrado carbonizado

Rio das Ostras - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 35 anos, que teve o corpo encontrado no último sábado (25). Fernanda Gomes Amaral de Moura, estava desaparecida desde o dia 15 de julho. Segundo informações, ela foi morta com 8 tiros e teve seu corpo incendiado.



Fernanda era moradora do Jardim Mariléa em Rio das Ostras. O corpo da vítima foi encontrado na BR-101 próximo ao município de Macaé, reconhecido pelos familiares e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Macaé. O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé.