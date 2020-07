Faculdade em Rio das Ostras é multada pelo Procon por não reduzir valor de mensalidades durante a pandemia

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, o PROCON do município multou a faculdade CNEC por não conceder descontos para os alunos durante a pandemia do Coronavirus (COVID-19). De acordo com Rafael Macabu, coordenador do órgão, denúncias de estudantes chegaram até o Procon, dando conta de que a faculdade estaria negando-se a aplicar o desconto nas mensalidades.



De acordo com o Procon Rio das Ostras, por lei (8.864/2020) o desconto deveria ser de 15% pela classificação da faculdade, para mensalidades superiores a R$ 700. A instituição teria alegado aos estudantes que a lei não se aplicaria na faculdade.



Diante as denuncias, foi aplicada a multa por descumprimento da lei em vigor, o valor gira em torno de R$17 mil, segundo o PROCON.



CABO FRIO: VEIGA DE ALMEIDA TAMBÉM É MULTADA



O Procon de Cabo Frio também cumpriu uma ação de multa contra a Universidade Veiga de Almeida (UVA). Segundo o órgão, a instituição de ensino estaria se recusando a conceder descontos aos alunos em suas mensalidades, durante o estado de pandemia do novo coronavírus. A denúncia chegou ao órgão, o PROCON apurou e entrou na causa. O valor da multa não foi divulgado.