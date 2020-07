Rio das Ostras - A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira, no bairro Âncora, em Rio das Ostras, um homem de 42 anos que estava foragido desde 2004 (ele fugiu quando cumpria pena por matar seu cunhado). Franciso de Assis Oliveira da Silva foi preso depois que policiais receberam uma denúncia feita pela própria filha do foragido, uma jovem de 15 anos, que indicou o seu paradeiro, além de informar que sofria violência sexual, praticada pelo pai desde que tinha nove anos de idade. Ela foi à delegacia na companhia de uma tia. A operação de prisão foi comandada pelo delegado Evaristo Pontes.



O criminoso foi indiciado por manter a filha em cárcere privado e estupro de vulnerável. Ele também é acusado do homicídio da própria esposa.

Em declarações prestadas na sede policial, acompanhada da tia, a adolescente relatou que, além da violência sexual, era proibida de estudar e até mesmo de ter contato com pessoas externas, pois Francisco temia ser descoberto. A tia da adolescente relatou que há seis anos não tinha contato com a sobrinha. Somente na última quarta-feira (22/7), a adolescente conseguiu fugir da casa do pai e foi em busca de parentes. Ainda segundo informado pela vítima e por sua tia, Francisco seria o autor do homicídio da mãe da menor, ocorrido no ano de 2014, o que, segundo a Polícia Civil, está sendo investigado.

O inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e todas as medidas legais protetivas cabíveis em relação à adolescente foram imediatamente tomadas.

O criminoso foi encaminhado inicialmente à 123 DP (Macaé) e depois ao sistema penitenciário. A adolescente está sob tutela provisória da tia.