Secretaria de Meio Ambiente de Rio das Ostras comemora dois anos de conquistas

Rio das Ostras - A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras comemora os resultados obtidos nos dois últimos anos. Recuperação das praças da Cidade, sinalização das Unidades de Conservação com placas educativas, conferências e manutenção de parques e reservas são algumas conquistas que podem ser celebradas.



: a 5ª Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Pesca, que discutiu o tema “Diversificação no Meio Rural e Pesca”, e a 11ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que abordou sustentabilidade e mudanças climáticas e escolheu os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).



“Nossas equipes têm muito foco no trabalho e na gestão. Todos estão percebendo uma grande mudança. Queremos que os riostrenses tenham orgulho da sua Cidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Nestor Prado Júnior.



PARQUES E SINALIZAÇÃO – Aproveitando o isolamento social nos últimos meses a Secretaria trabalhou na limpeza, replantio e melhora da acessibilidade dos parques e Unidades de Conservação, que também receberam nova sinalização, com placas educativas, a fim de regulamentar a visitação.



As praças da cidade também foram beneficiadas com cuidados especiais. “Nossas praças ficaram durante anos sem manutenção. Nenhuma pintura e trabalho de manutenção eram realizados. Colocamos estes espaços em um programa de reformas, inclusive com um novo paisagismo. Também investimos na limpeza da Cidade”, completou o secretário Nestor Prado.



Equipes da Secretaria também plantaram quase mil árvores nos principais corredores viários da Cidade, utilizando as mudas produzidas no Parque Municipal, em Mar do Norte. Com o trabalho realizado pelos técnicos, houve um aumento de quase 50% na produção das mudas, tanto ornamentais como nativas.



GESTÃO RURAL – Nos últimos meses, a gestão rural do Município também passou por importantes transformações. Em julho deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com produtores rurais de Cantagalo, realizou a colheita do feijão, com o apoio de técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RJ).



Outra conquista importante foi a instalação do Posto Avançado de Defesa Animal, em Cantagalo, onde funciona o Departamento Agropecuário (Deagro). Com a ajuda da equipe deste Posto, foi possível aumentar a cobertura vacinal contra a febre aftosa para 95,79% neste ano.



Antes o produtor rural da Cidade tinha que se deslocar até o Núcleo de Defesa Animal de Casimiro de Abreu para fazer a Declaração da vacina, fato que levou ao aumento da inadimplência. Segundo relatos, muitos chegavam a comprar a vacina, mas não declaravam.



“Em parceria com outras secretarias municipais, estamos melhorando as vias de acesso para os produtores rurais a Cantagalo e Rocha Leão. Conseguimos mobilizar equipamentos para as obras e aumentar a acessibilidade na zona rural. Também iniciamos plano de direcionamento costeiro de nossa orla, que irá definir importantes caminhos”, comemorou o secretário.