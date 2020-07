Conselhos Municipais de Rio das Ostras ganham sala para desenvolver suas ações

Rio das Ostras - Rio das Ostras realiza mais uma conquista para o setor da Assistência Social. Os Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), Direito dos Idosos (CMDI), e Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF) ganharam uma sala exclusiva para articulação de suas ações e o desenvolvimento de trabalhos importantes para a melhoria e desenvolvimento das políticas públicas no Município.



A sala fica localizada no Centro de Cidadania, no Praia Âncora e terá três ambientes. Um para arquivo da documentação dos quatro conselhos, como ofício e resoluções, outra para reuniões e sala para atividades administrativas e atendimento ao público.



Os conselhos municipais são órgãos autônomos, que têm em sua composição representantes da Prefeitura e da sociedade civil e contribuem para a definição dos planos de ação da Cidade, através de reuniões periódicas, realização de conferências, fóruns, campanhas de enfrentamento a violação de direitos, dentre outras.

Cada conselho atua de maneira diferente, de acordo com a realidade local e com a sua especificação. Dentre as suas atribuições inclui-se a defesa dos direitos dos cidadãos.



Para a secretária de Assistência Social, Eliara Fialho, “esse compromisso da atual gestão para com os conselhos vem dar mais visibilidade e evidenciar a importância desses órgãos que precisam estar mais próximos do cidadão, pois a partir do momento em que toma conhecimento, desperta o seu interesse e estimula a participação social e popular, o que vem a fortalecer as políticas públicas municipais. Essa integração entre o poder público e a sociedade civil é um exercício de democracia para que juntos possam superar as dificuldades encontradas no campo social, o que vem a beneficiar a toda comunidade. É uma conquista que nos alegra muito, pois os conselhos e os conselheiros por estarem mais próximo e acessível à comunidade avançaram com seu trabalho no município”.