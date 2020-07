Rio das Ostras promove Semana do Aleitamento Materno com atividades online

Rio das Ostras - O mês de Agosto está chegando e Rio das Ostras se prepara mais uma vez para uma campanha muito importante. Este ano será de forma diferente, mas a Semana Mundial de Amamentação não vai deixar de acontecer. Por conta da pandemia do novo coronavírus, serão realizadas somente atividades online, de 1 a 7 de agosto.



O tema “Apoie a Amamentação para um Planeta mais Saudável” se concentra no impacto da alimentação infantil no meio ambiente, nas mudanças climáticas e na necessidade urgente de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e de toda sua população.



De acordo com a responsável pelo Ambulatório de Amamentação do Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente – NASCA de Rio das Ostras, Daniela Lima, as atividades deverão acontecer nas Unidades Básicas de Saúde, priorizando o distanciamento social. A ideia é trabalhar o tema nas consultas individuais de pré-natal e puerpério e nas consultas de puericultura, enfatizando a importância da Amamentação como fator de proteção a saúde das crianças e ao meio ambiente.



Para Daniela, que também é fisioterapeuta, doula e consultora de amamentação, iniciar a alimentação infantil por meio do Aleitamento Materno é proporcionar mais saúde para a vida toda da criança, inclusive tendo impactos na vida adulta.



“O leite materno é um alimento vivo, em constante mutação para as necessidades da criança no momento, um poder que nenhum outro alimento tem. É o mais completo para os bebês até seis meses de vida, e permanece nutrindo a criança, complementado pelos outros alimentos, até os dois anos de idade ou mais, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde”, destacou.



MOBILIZAÇÃO - Assim como todos os anos, para finalizar a Semana Mundial de Amamentação, será realizada também a “Hora do Mamaço”, evento que Rio das Ostras apoia desde 2014. Essa grande mobilização está marcada para o dia 7 de agosto, a partir das 10h, quando o máximo de mulheres deverá postar nas suas redes sociais fotos, vídeos e relatos, chamando a atenção para o tema, com as seguintes hashtags: #ahoradomamaço, #smam2020, #ahoradomamaçoriodasostras, #smamriodasostras2020.



A Prefeitura de Rio das Ostras ainda vai disponibilizar um email para quem quiser tirar dúvidas sobre amamentação e para dar orientações de distanciamento social, que poderá ser acionado ao longo do ano. O endereço é smamriodasostras2020@gmail.com.



AMAMENTAÇÃO E COVID-19 – Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS e o Ministério da Saúde, a Amamentação deve ser continuada mesmo que as mães tenham o diagnóstico de contaminação por Covid-19, desde que estejam em boas condições de saúde. O leite materno segue sendo o alimento mais completo e capaz de prover todas as necessidades nutricionais do bebê. A recomendação é que as mães sigam as orientações sanitárias de prevenção de contaminação, usando máscara, lavando bem as mãos e as mamas antes de oferecer ao bebê. Caso não possam amamentar, podem extrair o leite materno, com todas as recomendações higiênicas, para que alguém possa ofertar o leite ao bebê, através do copinho ou outra modalidade que preserve a amamentação após o ciclo da doença.



AMBULATÓRIO – O Ambulatório de Amamentação do NASCA, em Rio das Ostras, tem a finalidade de auxiliar mães com dificuldades práticas de estabelecimento da amamentação e funciona com agendamento prévio pelo telefone: 2771-4128, respeitando as recomendações de distanciamento social.