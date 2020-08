Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras está tomando medidas importantes diante da pandemia do Coronavírus. Por meio de decretos municipais, a Administração Municipal criou o sistema de bandeiras que apontam a situação do Município em relação a velocidade da contaminação e leitos disponíveis . O objetivo é combater a propagação do vírus e achatar a curva, que ainda está crescente.

A participação da população e conscientização para o cuidado individual é fundamental para a prevenção da Covid-19, que já matou quase 90 mil pessoas no Brasil. A higiene faz parte dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, e a Fiocruz e a Prefeitura disponibilizam algumas dicas em seus sites.

Não saia de casa sem necessidade, mas se for preciso, utilize máscaras o tempo todo e se possível troque regularmente durante o dia. Ela é uma ferramenta imprescindível para evitar o contágio. Não vá a lugares com aglomerações como praias, praças e festas clandestinas. Quando você se mantém em casa, previne a contaminação daqueles que ocupam postos essenciais de trabalho durante a pandemia, como os profissionais de saúde, supermercados, motoristas, entre outros.



Em Rio das Ostras muitos estabelecimentos como mercados, farmácias, hortifrutis, restaurantes e lanchonetes estão trabalhando com entregue. Priorize o serviço de delivery. Se precisar sair faça a seguinte pergunta: “posso fazer esta tarefa depois? Ou preciso mesmo sair de casa?”.

Lave as mãos frequentemente com água limpa e sabão por, pelo menos, vinte segundos. Principalmente antes de comer e após tossir. Esfregue também entre os dedos, a ponta deles e os pulsos. Caso o local que estiver não tenha lugar para lavar as mãos, utilize álcool gel 70%. Ande com um frasco na bolsa ou mochila para fazer a higienização das mãos frequentemente.



Outra dica importante é evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Use lenço descartável para higiene nasal e cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com um lenço de papel descartável ou com a parte interna do cotovelo. Nunca utilize as mãos.



Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas e mantenha os ambientes bem ventilados. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência como maçanetas e corrimãos. Pessoas com Covid-19 e sintomas leves devem permanecer em casa, em isolamento, e caso os sintomas se agravem como a falta de ar, por exemplo, procure o Pronto-socorro de Rio das Ostras imediatamente. Grupos vulneráveis da população, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas ou com imunodeficiência, devem ficar mais atentos às manifestações da doença.