Rio das Ostras - Rio das Ostras alcançou muitas conquistas na Educação ao longo dos dois últimos anos. Mesmo com a suspensão das aulas presenciais como prevenção ao coronavírus, a Rede Municipal continua a assegurar os avanços no aprendizado. Desde março, foi disponibilizada a plataforma de estudos EVirtu@l Aluno com oferta de atividades pedagógicas preparadas pela equipe docente de cada escola.

Para os alunos que não têm acesso à internet, é possível retirar o material impresso nas unidades de ensino nas quais estudam. Vale lembrar que, no início do ano letivo, todos os estudantes receberam os kits de material escolar, possibilitando a economia familiar.

Mas não são apenas os estudantes que estão se aperfeiçoamento com o auxílio de ferramentas digitais. Por meio da plataforma EVirtu@l Servidor, vem sendo assegurada a formação continuada dos profissionais da Educação, inclusive dos aprovados no último concurso público e recentemente empossados.

Em junho, durante uma solenidade por videoconferência, foi empossado o novo Conselho Municipal de Educação de Rio das Ostras para o quadriênio 2020/2023. Os conselheiros já estão trabalhando, junto com a Secretaria de Educação, para cooperar com o retorno gradual das aulas presenciais, ainda sem data marcada.

Essa retomada das aulas acontecerá apenas quando for considerada segura pelos profissionais de Saúde e, ainda assim, seguindo todos os protocolos sanitários.

MELHORIA CONTINUADA – O secretário de Educação, Maurício Henriques, avalia que a Rede Municipal alcançou o principal objetivo: garantir a melhoria da qualidade do ensino. “Tivemos um grande avanço no campo pedagógico e na área de inovação tecnológica, com ampliação dos laboratórios de informática e a inserção da robótica nas escolas. Também investimos muito na formação dos professores”, destacou.



Os bons resultados alcançados nos últimos dois anos podem ser medidos tanto pelo Sistema de Avaliação Educacional de Rio das Ostras (Saero) como pelas participações em eventos externos. Na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) 2019, alunos da Rede Municipal conquistaram quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, além de 31 menções honrosas.



Os bons resultados, que refletem as práticas bem-sucedidas desenvolvidas nas escolas, foram alcançados também na Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, Olimpíada Brasileira de Robótica e Festival de Economia Criativa Cria Brasil, entre outros eventos.



Muitas iniciativas desenvolvidas pela Rede Municipal também atingiram resultados de excelência. O Programa de Progressão Parcial Virtual (ProVirtual), por exemplo, beneficiou mais de mil alunos de 6° ao 9° anos do Ensino Fundamental por meio de um ambiente virtual individualizado para acesso às aulas e às atividades avaliativas.



Outro projeto que tem cooperado com o melhor desempenho dos alunos é o Top 9 - Estudos Avançados que, no ano passado, alcançou 1.675 alunos do 9º ano. De forma dinâmica e interativa, o Top 9 usa a plataforma virtual para ampliar conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática.



Em 2019, a Feira Eco Ostras alargou o seu alcance e levou ciência e conhecimento para a Praça José Pereira Câmara, no Centro da Cidade. No primeiro ano de funcionamento, a Sala Verde Semente de Cantagalo atendeu 1,5 mil pessoas com atividades de educação ambiental, cursos e palestras.



Muitas outras iniciativas bem-sucedidas realizadas no ano passado não puderam ser repetidas em 2020 devido à pandemia. Entre essas estão a Semana de Práticas Pedagógicas da Educação Infantil; Seminário de Alfabetização, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Jornada Pedagógica, que contou com a participação de conceituados educadores.



UNIDADES DE ENSINO - Com 48 unidades de ensino que atendem a mais de 23 mil alunos, a Rede Municipal ganhou uma escola agrícola em tempo integral. A Prefeitura também aumentou o número de vagas nas creches, graças a ampliação das unidades Dona Senhorinha, Almira Rosa de Souza - Dona Cota e Valdira Flausino Rodrigues.



Os alunos também foram beneficiados com a cobertura das quadras poliesportivas das escolas municipais Maria Teixeira de Paula e Padre José Dilson Dórea. As melhorias não pararam por aí. As unidades de ensino receberam 53 bebedouros industriais em aço inox, 6 mil mobiliários para estudantes, novos ventiladores e uma grande variedade de materiais esportivos.



Já as unidades que atendem à Educação Infantil ganharam 175 tatames antiderrapantes e antialérgicos, 200 camas empilháveis e 34 conjuntos de mobiliários compostos, cada um, por seis cadeiras, seis mesas e uma mesa central. Algumas dessas escolas tiveram ainda a área do parquinho revitalizada.



Os serviços de manutenção beneficiaram todas as unidades e incluíram saneamento, reparos hidráulicos, instalações elétricas, troca de pisos, pinturas, trabalhos de esquadrias, entre muitos outros. Limpeza de telhados e reformas estruturais também foram realizadas, quando necessárias, tudo isso para garantir que alunos e servidores encontrassem prédios em boas condições no retorno às aulas.



REFERENCIAL CURRICULAR - Alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Município elaborou o novo Referencial Curricular de Rio das Ostras (Recro). A Rede Municipal também implantou o Programa Rio das Ostras Alfabetizado, garantindo o direito à alfabetização plena nos dois primeiros anos de escolaridade.



Rio das Ostras aderiu, em 2019, ao Programa Busca Ativa Escolar. A iniciativa, que tem a chancela do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), reúne estratégias para evitar a evasão dos alunos. Já as boas práticas de gestão democrática na Secretaria de Educação garantiram o recebimento de 2.720 livros novos, doados pela União Nacional de Dirigentes Municipais (Undime).



A Rede Municipal ganhou ainda três novos ônibus acessíveis, três vans destinadas ao transporte para atividades pedagógicas, esportivas e culturais e três automóveis para atender às demandas administrativas.