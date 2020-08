Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu, na semana passada, mais de 500 itens de mobiliário, materiais para saúde e dispositivos auxiliares de marcha – muletas, bengalas e andadores – do Rotary Club Internacional. As doações vieram da Alemanha e chegaram ao Município por meio da unidade local.



Em 2019, Helmut Franke, identificou a grande quantidade do público idoso no Município, muitos com dificuldade de se locomover, e solicitou as doações da associação na Alemanha quando ainda era presidente Rotary Club de Rio das Ostras. Mesmo deixando o cargo, continuou com o processo de trazer o material da Europa.



Rio das Ostras recebeu cerca de 177 móveis entre cadeiras, armários, estante e camas, tanto de madeiras, quanto de uso hospitalar; 18 suportes para soro; 75 cadeiras de rodas; cinco cadeiras e bancos higiênicos; e 257 dispositivos auxiliares de marcha – par de muletas, bengalas e andadores – usado com frequência por idosos e pessoas com problemas nos ossos e articulações.



Todo esse material está sendo patrimoniado pela Administração Municipal e encaminhado para unidades de saúde – Pronto-Socorro, Hospital Municipal, UPA e Postos de Saúde – e também de atendimento do Bem-estar Social – Casas da Criança, Casa do Sorriso, Abrigo Municipal e CRAS. Os itens individuais que podem ser doados para pessoas carentes, só terão destino após a aprovação da Justiça Eleitoral. Caso não ocorra, serão doados somente depois do período eleitoral.



O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, recebeu o ex-presidente Franke no Gabinete para formalizar a doação e ressaltou a importância dessas ações para o Município. “Essa doação chegou em boa hora. Vamos abastecer nossas unidades de saúde com mais material neste período de pandemia e deixar as unidades completas. O Bem-Estar Social também trocará os móveis desgastados por itens semi-novos, fabricados com material de primeira e alta durabilidade. Rio das Ostras agradece o empenho do Sr. Franke por trazer essa ajuda para a Cidade”, disse.



Rotary Club International - É uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros.