Identificado corpo encontrado na Portelinha em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Foi identificado como Edson Souto, de 32 anos, o corpo encontrado no último domingo (2), em um brejo na localidade da Portelinha, no bairro do Âncora em Rio das Ostras.

Edson estava desaparecido desde o dia 25 de julho, quando a família começou a divulgar o desaparecimento em redes sociais.

Segundo as primeiras informações por meio de grupos no WhatsApp, Edson que, era casado e morador do bairro Nova Cidade, havia sido sequestrado por homens no bairro do Âncora, quando em um momento de lazer, teria sido confundido com um integrante de uma facção rival.

Segundo familiares, Edson trabalhava em uma padaria como padeiro, no bairro Nova Cidade. Nas redes sociais, a família expõem profunda tristeza e revolta pela perda do jovem inocente e trabalhador.

O crime está sendo investigado na 128ª DP - Rio das Ostras.