Hospital Municipal de Rio das Ostras tem nova Central de Esterilização

Rio das Ostras - Mais uma conquista importante para o Hospital Municipal de Rio das Ostras. A reforma da Central de Material Esterilizado – CME está em fase de conclusão e, esta semana, serão instaladas a autoclave e a termodesinfectadora, que são peças fundamentais para dar mais segurança nos procedimentos cirúrgicos realizados no hospital.



Segundo o diretor administrativo da unidade, Arlem Gomes, essa demanda foi solicitada há muitos anos pela Vigilância de Saúde do Estado e, sabendo da determinação, a Administração Municipal providenciou logo a reforma, atendendo todas as orientações do órgão estadual.



“Hoje o hospital dispõe de uma Central de Esterilização moderna, com uma autoclave de barreira que é muito usada em unidades de saúde privadas. Essas máquinas otimizam o processo de esterilização de instrumentos cirúrgicos, minimizando os riscos de contaminação em procedimentos. Com os novos equipamentos, ampliamos a capacidade de esterilização de materiais, promovendo ações com maior segurança”, ressaltou Arlem.



EQUIPAMENTO – Tendo uma tecnologia avançada, essa autoclave oferece uma vantagem importante: possui um sistema de barreira, que significa uma máquina com uma porta de acesso para colocação de materiais e outra de saída, para a retirada do material esterilizado em outro ambiente. Dessa forma, o fluxo de instrumentos lavados e ainda os estéreis e não estéreis, são totalmente diferentes, evitando qualquer chance de contaminação dos instrumentais.