Webconferência artístico-cultural responde dúvidas sobre cadastro para receber benefício

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura está realizando uma nova webconferência nesta quinta, dia 6, às 19 horas. O sétimo encontro virtual vai responder dúvidas relacionadas ao cadastro, que começou na segunda, dia 3, e termina em 14 de agosto. Esse cadastramento é um dos requisitos da Lei Aldir Blanc para receber o auxílio emergencial destinado a trabalhadores, coletivos e empresas artístico-culturais com atividades interrompidas devido à pandemia. A transmissão será pelo Facebook, no endereço https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 Realizada todas as quintas-feiras, desde o dia 25 de junho, as webconferências virtuais estão orientando artistas e trabalhadores do setor cultural de Rio das Ostras sobre a nova legislação federal. A última reunião, no dia 30 de julho, deu o passo a passo sobre o preenchimento do cadastro para recebimento do auxílio emergencial. Nos encontros anteriores foram abordados, entre outros temas, os avanços na regulamentação da Lei e a realização do portfólio para comprovação de trabalhos.Trabalhadores, coletivos e empresas artístico-culturais com atividades interrompidas durante a pandemia devem fazer o cadastro até o próximo dia 14 para receber o auxílio. É possível preencher o formulário virtualmente, pelo endereço https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/ , ou presencialmente, na Sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Avenida Cristóvão Barcelos, 109 – Centro), de segunda a sexta, das 10h às 17h. Outras informações pelo link https://www.riodasostras.rj.gov.br/trabalhadores-do-setor-artistico-cultural-devem-atualizar-cadastro/