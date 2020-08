'Playboy' do tráfico é preso em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Um homem de 30 anos, mais conhecido como o ‘Playboy’ do tráfico foi preso, neste sábado (8), depois de meses de investigação de agentes da delegacia de Itaipu, em Niterói (81° DP).



O acusado, segundo a polícia, foi preso na casa de um familiar, em Rio das Ostras. Ainda segundo a polícia, ele estava escondido desde que os agentes conseguiram identificar o condomínio onde ele morava.

De acordo com as investigações, o jovem buscava drogas em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, preparava, embalava e vendia para os ricos de Niterói.



O negócio lucrativo e discreto parecia que nunca seria descoberto. Funcionava para os clientes, que não precisavam subir as favelas, e funcionava para o acusado, que tinha uma vida luxuosa e estável camuflando suas ações.



Ainda segundo a polícia, o playboy do tráfico agia com um comparsa, que também está sendo procurado. Contra o traficante de alto luxo, a polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva.