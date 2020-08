transformação social estarão reunidos durante a Sessão Virtual de Negócios, com o objetivo de nortear empresários na retomada de seus negócios nessa nova fase da economia, através do desenvolvimento em compartilhamento de soluções, parceria e mentoria em sustentabilidade e responsabilidade social. Rio das Ostras - Nos próximos dias 26 e 27 de agosto, agentes desocial estarão reunidos durante a, com o objetivo de nortear empresários na retomada de seus negócios nessa nova fase da economia, através do desenvolvimento em compartilhamento de soluções, parceria e mentoria em

No primeiro dia, acontecerá a apresentação do ecossistema Hub Mundo de Vantagens, que além de gerar resultados em vendas, propõe resultados em transformação social; e no dia 27, a sessão de negócios, quando cada empresa irá apresentar seus produtos/serviços.

O evento em ambiente digital, processo acelerado pela pandemia, pelo isolamento social, está sendo organizado pelo Hub Mundo de Vantagens, através do CEO Thales Andrade, em parceria com a Associação Comercial de Macaé, Associação Comercial de Rio das Ostras e Federação de Convention & Visitors Bureau do RJ.

A formação de um ecossistema de impacto social, ambiental e econômico, gerando negócios entre os associados e demais empresas participantes, será pauta durante a reunião.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio das Ostras (Aciro), Flávio Poggian, a ideia de realizar essa Sessão Virtual de Negócios é importante para o fortalecimento do coletivo. “A transformação social, alcançada através de soluções sustentáveis, onde o principal desenvolvimento está nas pessoas, é a visão que todos devem ter para conquistarmos um mundo melhor. A Sessão Virtual de Negócios vai potencializar os empreendedores locais a fazerem com que eles se interajam, façam network e por consequência, façam negócios”, comentou, Poggian, acrescentando que a ACIRO está aberta a apoiar e incentivar ações de cunho sustentável, como o trabalho realizado pelo Centro de Reciclagem Consorcionado de Rio das Ostras (CRCRO).

O idealizador do projeto de reciclagem CRCRO, Marco Antônio Pereira Santana comenta que o processo de transformação social é um trabalho de formiguinha. “Estamos na fase inicial do nosso trabalho. A Associação Comercial de Rio das Ostras, através de Poggian, nos estendeu as mãos e está nos apoiando como instituição. Ter a representatividade e o apoio da entidade fortalece o trabalho, pois, através dos laços empresariais, a Associação poderá difundir a ideia da reciclagem e da economia solidária, e consequentemente, conseguiremos transformar essas ações comportamentais em culturais”, ressaltou, Marco, informando que o foco no trabalho está na sustentabilidade e no meio ambiente. “Vamos espalhar contêineres, receptores, pela cidade, para coleta de material reciclagem, como: papelão, pet, alumínio e outros. O objetivo é transformar todo esse material em renda”, concluiu, frisando que ainda nesta semana, vai encaminhar o ofício para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para obter a autorização de instalação dos contêineres.

O hub é o processo de conexão entre os agentes de transformação social, que visam influenciar de forma positiva, tanto empresas como as pessoas; encontrar soluções; compartilhar experiências; realizar ações sustentáveis; e ao mesmo tempo, fortalecer os negócios coletivos.