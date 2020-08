comércio, incluindo shoppings e galerias, cursos livres, academias e igrejas foram autorizados a reabrir no último sábado (8), com autorização do Ministério Público. Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras encontra-se em bandeira amarela , e boa parte do, incluindo shoppings e galerias, cursos livres, academias e igrejas foramno último sábado (8), com autorização do Ministério Público.

No entanto, a população precisa continuar respeitando o isolamento social, uma vez que, de acordo com dados da Saúde Municipal, a cidade possui 4949 casos suspeitos, 1963 casos negativados, 1451 casos confirmados e 64 óbitos registrados.

Na Bandeira Amarela nível 2 o isolamento social continua e as atividades comerciais são retomadas com restrições, de acordo com Decretos Municipais. O acesso a lagoas, praças, parques e pontos turísticos continuam proibidos. Nas praias, são liberados somente atividades físicas individuais, com restrições.

Só deve sair de casa que tiver necessidade. As recomendações de evitar aglomerações e isolamento total dos grupos mais vulneráveis ainda persistem, e o uso da máscara é obrigatório em todo Município, sob pena de multa

Cerca de 25 pacientes encontran-se internados, por complicações da Covid-19, sendo 21 na Rede Municipal - Pronto-Socorro e no Hospital de Campanha -, e 4 na rede conveniada, rede particular e residentes internados em outros municípios, segundo a Prefeitura.