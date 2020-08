Entretenimento dentro do carro: Conect Drive In traz Paulinho Serra e Edu Borges e diverte plateia riostrense

Rio das Ostras - Já dizia Fernando Pessoa, “navegar é preciso”, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19, onde a maioria das pessoas, estão impossibilitadas de espairecer e se divertir, devido ao isolamento social. Pensando nisso, o evento Conect Drive In Rio das Ostras apresentou neste sábado (15) o show de comédia dos artistas Paulinho Serra e Edu Borges.



Respeitando as medidas de seguranças e mantendo o distanciamento, a produtora Rede Novo trouxe para Rio das Ostras um evento para aliviar o estresse provocado pela quarentena. Com programação diversificada, entre stand up comedy, shows musicais de todos os ritmos e estilos, peças infantis teatrais e balada retrô, a população de Rio das Ostras pode sair de casa com seus familiares e estacionar no local do evento, onde o som da apresentação é sintonizado numa FM exclusiva.



A interação fica por conta dos recursos que os veículos oferecem. As palmas são as buzinas, e as risadas os faróis. Para fazer pedidos de lanches, o evento possui um cardápio próprio, de comércios parceiros locais, disponível numa página que é redirecionada por meio de um QR Code. Cada pessoa pode fazer seu pedido, que é entregue por delivery em cada carro estacionado e devidamente sinalizado por uma placa numérica.



O comediante Paulinho Serra disse que, essa foi a sua primeira apresentação neste formato e que se sente muito feliz em poder, mesmo durante a pandemia, contribuir com a alegria das pessoas. “Mesmo quando tudo isso passar, continuarei trabalhando no formato digital, pois existem pessoas acamadas, com graves doenças respiratórias que já não podiam sair de casa, então, é importante valorizar a cultura e os profissionais que são o alívio dessa tensão”, comentou Paulinho, acrescentando que, já conhecia a cidade de ‘outros carnavais’, quando ainda morava em Bangu e vinha passar férias.



“Fiquei surpreso em ver como a cidade evoluiu, já conhecia os principais pontos turísticos como a Praça da Baleia e a Lagoa de Coca Cola, poder voltar com esse propósito de trabalho, é ainda melhor. A produção está de parabéns por todas as medidas de saúde e segurança que estão respeitando e adotaram no evento”, disse.





Já Edu Borge, produtor e recém comediante, famoso na redeTikTok, fez a sua estreia no palco e aproveitou para convidar a galera para acompanhar seu trabalho.

“Já era amigo do Paulinho, e pude ser seu produtor em alguns evento, com a pandemia, comecei a fazer vídeos para o TikTok e deu certo, então vimos a oportunidade de estrear no palco, mesmo que com uma plateia ‘diferente’. Paulinho é o meu padrinho nessa nova jornada, espero que o público tenha gostado e acompanhe meus vídeos”, disse Edu. Deixando seu perfil para quem quiser conhecer mais: @eduborges_original.



A moradora Késia Valcacio esteve presente no evento ao lado do seu filho Marcos Vinícius, e falou que, toda oportunidade de sorrir e aliviar a tensão do coronavírus é válida. “Gostei muito da ideia, achei super divertida a apresentação do Paulinho e Edu, poder rir e sair da rotina, nem que seja por duas ‘horinhas’ é um presente nesse período tão delicado que estamos passando”, comentou.





Programação do Fim de Semana - As próximas atrações do evento são: Balada Retrô às 20h (sábado) e Sunset Rock in Roll a partir das 16h (domingo). Para reserva de vagas, o contato deve ser feito pelo número: (22) 99779-5013.As vendas estão disponíveis no site www.sympla.com.br e na entrada do evento. O ingresso é por veículo, variando de R$ 20 a R$ 30, de acordo com a programação. Para saber mais do evento basta acessar o perfil no Instagram : @redenovo.