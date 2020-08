Traficantes românticos são presos com buquê de drogas e bombons em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Passou bem perto de ser uma cena de novela mexicana, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos na tarde do último sábado (15), por volta das 15h, na praia do Centro em Rio das Ostras, com um buquê de flores com material entorpecente.

Segundo informações da PM, os agentes receberam várias denúncias de que os indivíduos estariam vendendo drogas.

Após a denúncia, uma guarnição da PM foi até o local, ao chegar no local a polícia conseguiu avistar os dois indivíduos suspeitos, ao abordá-los e efetuar a revista pessoal, foi encontrado com um dos suspeitos um buquê de flores contendo um pino de cocaína, e um bombom Serenata de Amor, próximo de onde o segundo suspeito estava sentado, haviam 17 pinos de pó branco.

Os indivíduos foram presos e encaminhados para à 123° DP de Macaé.