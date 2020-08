Entretenimento na pandemia: confira as próximas atrações do Conect Drive In em Rio das Ostras

Conect Drive In Rio das Ostras entretenimento e cultura, neste período de pandemia da Covid-19. Rio das Ostras – O vem fazendo sucesso na cidade , como uma das únicas opções de, neste período de pandemia da Covid-19.

O evento acontece em um espaço parecido com um estacionamento. É composto por um palco e uma plateia de carros que interagem por faróis e buzinas. O som da apresentação é sintonizado numa FM exclusiva.

No dia 28 de agosto (sexta-feira), às 20h, a plateia poderá se divertir no Stand-Up Comedy do trio composto pelos humoristas: Edu Borges, Gustavo Ariel e Gustavo Teixeira - Divulgação/Conect Drive In

Com programação diversificada, para crianças e adultos, as próximas atrações seguem no dia 28 de agosto (sexta-feira), às 20h, com o Stand-Up Comedy do trio composto pelos humoristas: Edu Borges, Gustavo Ariel e Gustavo Teixeira. Segundo os artistas, o show traz temas do cotidiano comum de forma extrovertida. A classificação é 14 anos.

Já às 21h, de sexta (28),o show fica por conta da semifinalista do KWC Brasil, Cida Garcia e do músico Winicius Reis, com um repertório repleto de surpresas - Divulgação/Conect Drive In

Já às 21h, da mesma sexta, começa o show da semifinalista do Campeonato Mundial de Karaoke - KWC Brasil, Cida Garcia, passando pelo melhor do Jazz e Blues ao lado do músico Winicius Reis, com um repertório repleto de samba, pagode, MPB e algumas outras surpresas.

No sábado, dia 29, o Conect Drive In traz a banda Novo Som e Carlinhos DJ, que prometem animar o público.

No sábado, dia 29, o Conect Drive In traz banda Novo Som e Carlinhos DJ, que prometem animar o público - Divulgação/Conect Drive In