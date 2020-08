Rio das Ostras - A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (18), por volta das 19h, três homens que estariam praticando roubos no bairro Extensão do Bosque e na Praia do Centro em Rio das Ostras.

Segundo relatos eles chegaram a invadir uma casa para dividir os pertences roubados quando foram presos pela polícia no momento.

A prisão foi feita na rua Uruguai, no bairro Extensão do Bosque, com os indivíduos foram apreendidas duas réplicas de pistola.

Segundo a Polícia, diversos materiais roubados foram recuperados. Algumas vítimas reconheceram os autores. Os três homens foram encaminhados para a 128° DP de Rio das Ostras.