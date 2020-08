fugiram para a mata, efetuando disparos de arma de fogo contra policiais, em Rio das Ostras. Rio das Ostras - Nesta terça-feira (18), policiais foram surpreendidos por um grupo de indivíduos que, ao avistarem as viaturas,, em Rio das Ostras.

como Síria, no bairro Âncora. De acordo com a Polícia Militar, o ocorrido aconteceu durante um patrulhamento na localidade conhecida

Um dos indivíduos foi capturado e com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com 5 munições. O mesmo foi conduzido junto com o material à 128º DP, para o registro dos fatos. Não houve feridos na ação.