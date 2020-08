Rio das Ostras - Um suporte importante tem contribuído de forma bastante positiva nas ações referentes aoem Rio das Ostras. Desde o início da pandemia, o Município conta com o trabalho dedicado dos, que começaram a realizar um projeto de monitoramento de famílias e casos de Covid-19 em várias localidades Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Rio das Ostras, Andréa Viana, que é parceira nesse projeto, foi dado um suporte técnico para as equipes de Estratégia de Saúde da Família monitorarem os casos suspeitos e também acompanharem a evolução dos casos confirmados da doença.“É uma ação interessante, de caráter preventivo de monitoramento com participação ativa dos Agentes Comunitários de Saúde, que foram chamados para essa situação e desenvolveram um projeto muito bacana. É importante o reconhecimento desse trabalho desenvolvido por todos esses meses e que ainda acontece, sendo um trabalho de apoio e parceria comunitária”, ressaltou Andréa, que participou de uma reunião na última semana com agentes, enfermeiros e médicos de família.As ações desenvolvidas pelos agentes comunitários ganharam a parceria de professores da UFF - Rio das Ostras, que resultaram no apoio de uma cooperativa de costureiras, que produziram máscaras, e na doação de kits de higiene para as famílias em situação mais crítica. Além disso, foi desenvolvido um Gibi para crianças em isolamento domiciliar, com histórias e desenhos para colorir, para que pudessem entender melhor sobre a Covid-19.O projeto também rendeu a primeira parceria com a, que fez a desinfecção das ruas e residências que tiveram casos positivos. Por meio desse trabalho, o projeto de desinfecção de ruas da Prefeitura também foi encaminhado para atender os locais com maior número de casos e óbitos.A Agente Comunitária de Saúde, Lidiane Moreira Talon, conta que o início do trabalho foi complicado devido à falta de informação sobre a doença, mas que com todo esse apoio, foi tomando forma. O projeto começou em Nova Cidade, onde a agente mora.“Temos um elo com a comunidade e tudo que acontece em relação à saúde e outros assuntos, eles nos procuram. Surgiram os questionamentos, inclusive de pessoas já com sintomas. Essas parcerias foram muito importantes nesse processo, pois ficou mais fácil de compartilhar as orientações. Começamos a fazer o trabalho de monitoramento e, apesar de difícil, conseguimos também trabalhar compara que os moradores ficassem em quarentena e evitassem as aglomerações. Essa é uma resposta da Prefeitura à população, pois as pessoas não se sentiram mais abandonadas e estão agradecidas. Estamos aptos e cumprindo nosso dever. Acredito que no final vai dar tudo certo”, concluiu Lidiane.