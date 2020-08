Rio das Ostras - Depois de mais uma reunião com o Ministério Público (MP) na tarde da última terça-feira, 18, para avaliação do Sistema de Bandeiras e do, a Administração Pública de Rio das Ostraso horário de funcionamento do comércio edos meios de hospedagem. O Decreto nº 2623/2020 foi publicado na última terça, 18, no Jornal Oficial nº 1215.Rio das Ostras avançou na classificação de risco da pandemia para a Bandeira Amarela nível 2 há pouco mais de 10 dias. A Administração Pública levou, na última semana, ao MP algumas outras demandas dose conseguiram estabelecer o, das, para as lojas e estabelecimentos comerciais não considerados como essenciais, e a autorização para abertura e funcionamento das piscinas dos meios de hospedagem,É importante ressaltar que, o acesso à lagoas, praças, parques e pontos turísticos, e as praias, são liberadas, com restrições. As recomendações de evitar aglomerações e isolamento total dos grupos mais vulneráveis ainda persistem, eem todo Município, sob pena de multa