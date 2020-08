Praia de Costazul, que leva o nome da Cidade, está de volta ao local. Depois da primeira restauração, a equipe da Fundição Escola de Artes e Ofícios, unidade da Fundação de Cultura do Município responsável pela confecção do totem, decidiu produzir novas letras, substituindo as de madeira, com revestimento de fibra e resina, pelas de concreto. Esse material é mais resistente, mas a Prefeitura alerta que as pessoas não devem subir no totem para fazer fotografias, evitando assim a depredação de um patrimônio público. Rio das Ostras, - O totem turístico da, que leva o nome da Cidade, está de volta ao local. Depois da primeira restauração, a equipe da Fundição Escola de Artes e Ofícios, unidade da Fundação de Cultura do Município responsável pela confecção do totem,, substituindo as de madeira, com revestimento de fibra e resina, pelas de concreto. Esse material é mais resistente, mas a Prefeitura alerta que as pessoas, evitando assim a depredação de um patrimônio público.

“Cada letra de concreto, com altura aproximada de um metro, pesa cerca de 200 quilos e foi difícil fazer o transporte até Costazul. Na frente do letreiro vamos colocar um coração vazado, para as fotografias. As peças, mesmo sendo resistentes, não foram feitas para suportar o peso de uma pessoa. Infelizmente, havia quem subisse nas letras para fazer fotos. Contamos com a colaboração de todos para a preservação desse ponto de interesse turístico, que é um patrimônio da Cidade”, explicou o artesão Paulo Gonçalves, responsável pela criação e restauração do totem.

Além do equipamento turístico de Costazul, Rio das Ostras conta com um totem em Abricó, que foi restaurado e colocado de volta ao lugar no início de junho. Os dois totens são uma iniciativa dos empresários locais em parceria com a Prefeitura e a Fundação de Cultura do Município.