Civil procura por criminoso que matou dois adolescentes e deixou dois feridos em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras procura pelo criminoso que tem envolvimento na morte de dois adolescentes na madrugada desta terça-feira (25), que também deixou duas pessoas feridas.



Na madrugada desta terça-feira ( 25), uma adolescente de 16 anos foi morta no bairro Nova Cidade em Rio das Ostras.



Segundo informações da PM, a morte dela jovem pode ter ligação com tráfico de drogas. A outra morte é de outro adolescente que não teve sua identidade divulgada e teve seu corpo jogado em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Âncora.



Segundo informações, outras duas pessoas foram baleadas no interior do bairro e encaminhados também à UPA.



O caso foi registrado na 128° DP de Rio das Ostras.