Stand-Up Comedy do trio Edu Borges, Gustavo Ariel e Gustavo Teixeira é nesta sexta (28), em Rio das Ostras

Rio das Ostras – As atrações do evento Conect Drive In Rio das Ostras continuam, neste final de semana, iniciando a diversão, o trio de humoristas, formado por Edu Borges, Gustavo Ariel e Gustavo Teixeira, se apresenta às 20h.

O show promete tirar boas gargalhadas da plateia com temas comuns do cotidiano. A classificação é de 14 anos.

Depois das gargalhadas, às 21h, o público poderá dançar ao som da semifinalista do Campeonato Mundial de Karaoke - KWC Brasil, Cida Garcia e do músico Winicius Reis, com um repertório repleto de samba, pagode, MPB e algumas outras surpresas.

Cida Garcia e Winicius Reis se apresentam às 21h, com um repertório repleto de surpresas - Divulgação/Conect Drive In

O Conect Drive In - O evento foi idealizado para divertir famílias durante a pandemia, e ao mesmo tempo, respeitar o isolamento social. A plateia é composta por carros que interagem com as apresentações por meio de faróis e buzinas. O som do evento é exclusivo, sintonizado numa FM específica.