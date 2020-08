Programa Luz Solidária oferece cursos gratuitos de Elaboração de Projetos Culturais, Roteiro para Artes e Assessoria de Imprensa

Rio das Ostras - Com o objetivo de promover qualificação profissional e desenvolvimento de competências através de expressões artísticas e seus modos de fazer, o Programa de Formação de Agentes Culturais, da A Dona da Casa Produções Artísticas, oferece cursos gratuitos de Elaboração de Projetos Culturais, Roteiro para Artes e Assessoria de Imprensa.

O projeto é realizado em conjunto com o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social - IBISS e conta com o apoio ENEL, através do Programa Luz Solidária.

prazo final para a inscrição é 31 de agosto, próxima segunda-feira. Os cursos acontecerão online, em plataforma a ser informada para os alunos selecionados. O edital e as inscrições estão disponíveis no site www.adonadacasaproducoes.com ou, pelos telefones 21 98703-0835 e 21 99992-8293. Ofinal para a inscrição é, próxima segunda-feira.

ser morador de municípios atendidos pela ENEL Distribuição Rio, sendo As inscrições passarão por uma seleção e os inscritos precisam atender a algumas orientações. Um dos requisitos expostos no edital é,, sendo Rio das Ostras uma das cidades contempladas. Além disso, o interessado deverá apresentar a última conta de luz (ENEL) paga. A prioridade será para Lideranças Comunitárias e Agentes Culturais das cidades. Em caso de empate, será beneficiado o inscrito com maior idade. A escolaridade mínima exigida é Ensino Fundamental I completo.

Serão selecionados os inscritos que cumprirem todas as exigências de modo a preencher todas as vagas. Os selecionados serão contatados pela equipe para a realização da inscrição e orientação para uso da plataforma. Para obter a certificação os alunos deverão comparecer a 75% das aulas e entregar o trabalho final, conforme solicitado pelo instrutor do curso.

Segundo a produtora, A Dona da Casa Produções Artísticas, o Programa de Formação de Agentes Culturais, veio para ficar e esta é a primeira de muitas edições a serem realizadas em diversos municípios do Rio de Janeiro, sempre reunindo o que há de mais precioso: arte, cultura, educação e qualificação.