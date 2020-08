Show musical nesta sexta-feira (28) em Rio das Ostras

Nesta sexta (28), a partir das 21h, é a vez da cantora Cida Garcia, semifinalista do Campeonato Mundial de Karaoke - KWC Brasil e do músico Winicius Reis, subir ao palco e divertir a plateia riostense. Rio das Ostras - Idealizado para divertir famílias durante a pandemia, o Conect Drive In , ao mesmo tempo que respeita o isolamento social, traz entretenimento para Rio das Ostras , é a vez da cantora, semifinalista do Campeonato Mundial de Karaoke - KWC Brasil e do músico, subir ao palco e divertir a plateia riostense.

O público estará ouvindo o show do estacionamento preparado para o evento. O som é reproduzido por uma FM específica, onde os carros sintonizam e podem curtir as músicas, com melhor qualidade.

O repertório dos artitas será bem diversificado, passando pelo Jazz e Blues, samba, pagode, MPB e algumas outras surpresas.

começará às 20h, trazendo temas do cotidiano comum de forma extrovertida. Além disso, antes do show musical, a galera poderá dar boas gargalhadas com o trio de humoristas : Edu Borges, Gustavo Ariel e Gustavo Teixeira, que, trazendo temas do cotidiano comum de forma extrovertida.