Alerta Fake News: áudios no WhatsApp de Operação da Polícia Federal na Prefeitura de Rio das Ostras é falso

Nos áudios compartilhados, um homem afirmava que, a PF teria apreendido computadores do gabinete do prefeito, Marcelino Borba e que dois mandados de prisões seriam executados, sendo um na Secretaria de Obras e outro na de Saúde. Rio das Ostras - Nesta sexta-feira (28), mensagens de que estaria ocorrendo uma operação da Polícia Federal, na Prefeitura de Rio das Ostras , viralizou nos grupos de WhatsApp da população riostrense.Nos áudios compartilhados, um homem afirmava que, ateria apreendido computadores do, Marcelino Borba e que, sendo um na Secretaria de Obras e outro na de Saúde.

Ainda segundo as mensagens, as ações seriam a respeito de irregularidades na compra respiradores para o Hospital de Campanha da Covid-19 e irregularidades em licitações de obras públicas, com verba federal.

A equipe O DIA apurou os áudios e foto recebida (uma viatura da PF parada em frente ao prédio do executivo) e entrou em contato com a sede da Polícia Federal de Macaé, responsável pelas operações na Região.

Segundo a Polícia Federal de Macaé, nenhuma viatura ou operação foi designada para o município de Rio das Ostras, desconhecendo o boato.

A Prefeitura de Rio das Ostras enviou uma nota ao jornal dizendo que, desconhece qualquer operação da Polícia Federal na sede da administração municipal. A redação também fez contato com o secretário de obras de Rio das Ostras, Daniel Gomes, que esclareceu não saber do ocorrido.

O O Dia também entrou em contato com a sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e aguarda resposta.