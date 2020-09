A Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforça a conscientização na sociedade?



Sim, a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é a promoção e reconhecimento dessas pessoas que lutam diariamente pelos seus direitos que muitas vezes são negados.

É mostrar a força e a importância da Pessoa com Deficiência para a sociedade, e o quanto todos têm a aprender para se ter mais inclusão em ambientes como Educação, Mercado de Trabalho, Saúde, Familiar etc.

Nesse ano de 2020 o tema proposto foi "Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social" que nada mais é que colocar a Pessoa com Deficiência como protagonista da sua própria história, sendo responsável por si mesma, tendo autonomia de escolha, empoderando suas ideias. Temos muito a aprender, até que a inclusão se torne algo natural na sociedade e não tenhamos que ainda falar sobre, mas sim vivê-la naturalmente.

Qual trabalho a APAE realiza em Rio das Ostras?

nclusão através do Esporte, Artes, Saúde e Educação, atendendo à 120 famílias assistidas pela FIA (Fundação para Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro), sendo o único convênio que temos até o momento, que atende crianças e jovens até 18 anos incompletos.



A instituição não tem convênio para atender os acima de 18 anos, que até o momento são 40 adultos. Além disso temos uma lista de espera que não temos como atender. Todos nossos atendimentos clínicos e pedagógicos são gratuitos. APAE Rio das Ostras promove a inclusão através do Esporte, Artes, Saúde e Educação, atendendo à 120 famílias assistidas pela FIA (Fundação para Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro), sendo o único convênio que temos até o momento, que atende crianças e jovens até 18 anos incompletos. A instituição não tem convênio para atender os acima de 18 anos, que até o momento são 40 adultos. Além disso temos uma lista de espera que não temos como atender. Todos nossos atendimentos clínicos e pedagógicos são gratuitos.

Como a APAE Rio das Ostras está atuando em tempos de pandemia da Covid-19?



As oficinas pedagógicas estão sendo realizadas através de entrega de atividades nas residências, e também por chamada de vídeo, utilizando os recursos da tecnologia da informação. Atendimento clínico por vídeo chamada, mensagens ou até mesmo por atendimento telefônico. Seguindo todas as normas do nosso único convênio da FIA.

Quem desejar apoiar a instituição com doações, como deve proceder?