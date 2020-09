Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras - Rio das Ostras – De acordo com o último boletim divulgado pelade Rio das Ostras , no dia 31 de agosto, ocorreu mais um óbito por Covid-19 no município. Até o momento, a cidade possui 71 mortes por coronavírus contabilizadas.

Ainda segundo o registro, 1 óbito está em investigação, 1653 casos foram confirmados e 1475 curados.

No hospital de Campanha, 9 leitos clínicos estão ocupados e 17 disponíveis. E na UTI do Pronto-Socorro Municipal, dos 11 leitos, 5 estão ocupados e 6 estão vagos. Na Rede Particular e Conveniados, 11 leitos estão ocupados por pacientes da Covid-19.

A Secretaria de Saúde informou que equipes da Estratégia de Saúde da Família acompanham casos suspeitos e evolução dos casos confirmados da doença.