Cantora de Rio das Ostras vence Festival TOCA - Toda Canção 2020

Rio das Ostras– A artista de Rio das Ostras, cantora e compositora, Thati Dias, da banda Abufela!, foi uma das vencedoras do Festival TOCA – Toda Canção 2020, realizado pela Sarau Agência, com sua música “Desconforto”.

O Festival acontece desde 2018 e nesta edição teve como homenageado o compositor Aldir Blanc, que faleceu nesse ano, vítima da Covid-19.

A artista contou que, com a pandemia e o isolamento social, ela e sua banda foram em busca de vários editais e o Festival TOCA foi um deles. Só que como o TOCA era voltado para compositores e tinha inscrição individual, cada um acabou inscrevendo sua própria música.

A cantora disse que o TOCA trouxe à luz alguns compositores atuais da música brasileira - Divulgação

Thati explicou que, o Festival recebeu 1557 inscrições de todo o Brasil com composições inéditas, passou por 50 semifinalistas, 13 finalistas e 3 vencedores. Para a etapa final, além do voto popular, tiveram peso igual o voto do júri e o dos finalistas. Além de “Desconforto”, que é a minha, “Lágrima”, de Bruno Barreto e Thiago da Serrinha, e “Apnéia”, de Lívia Mattos também foram vencedoras, e além do prêmio em dinheiro, cada música ganha também um vídeo novo que vai ser publicado nas redes do Festival.

A cantora disse que o TOCA trouxe à luz alguns compositores atuais da música brasileira:

“Achei maravilhoso o empenho da organização em mostrar que a composição no Brasil segue viva e forte. Conheci muita gente boa no Festival e tive a possibilidade de ver uma composição minha sendo reconhecida pela comissão e por várias outras pessoas”, ressaltou.

A artista falou que, é uma grande responsabilidade representar Rio das Ostras por onde passa - Divulgação

A artista falou que, é uma grande responsabilidade representar Rio das Ostras por onde passa. “Quando percebi que era à música que iria me dedicar, que era na música que eu me sentia confortável para me expressar, cantando e compondo, recebi de Rio das Ostras todo apoio para continuar, tanto da família quanto de amigas e amigos. Foi lá onde voltei a estudar música depois de muito tempo de resistência a essa prática. Estudei no centro de formação artística da cidade, fiz meus primeiros shows, ganhei meu primeiro prêmio em festival, além de tantas outras conquistas” contou, acrescentando que, se emociona em lembrar do caminho que percorreu e de todo apoio que teve na cidade.

“Existem muitas pessoas boas trabalhando no presente para construir um futuro saudável para todos em Rio das Ostras. O que sinto é mais que alegria, é uma responsabilidade incrível de representar o município”, pontuou a artista.

Thati explicou que, o Festival recebeu 1557 inscrições de todo o Brasil com composições inéditas, passou por 50 semifinalistas, 13 finalistas e 3 vencedores - Arquivo Pessoal

Thati Dias agradeceu a torcida de todos seus amigos musicistas e não musicistas, seu companheiro e todas as pessoas que gostam de ouvi-la cantar, e de suas composições.“Tive apoio de muita gente em quem confio e uma motivação muito forte a partir da música que eu havia construído num momento caótico de início de uma pandemia. Acho que a música que fiz expressa um sentimento particular e ao mesmo tempo coletivo. Para mim foi incrível que essa letra tenha sido escutada por tanta gente. E devo isso ao apoio de todo mundo que me ajudou”, falou.

Ouça as canções finalistas do Festival TOCA aqui: https://soundcloud.com/comunicacao-sarau-agencia/sets/festival-toca-2020