Shows musicais nesta sexta (4) em Rio das Ostras

Rio das Ostras - As atrações do evento Conect Drive In Rio das Ostras continuam, neste sexta (4), os artistas Hiata Anderson e Banda Marechal 22 e a banda Kilometro 50 irão se apresentar a partir das 20h.

O evento foi idealizado para divertir famílias durante a pandemia, e ao mesmo tempo, respeitar o isolamento social. A plateia é composta por carros que interagem com as apresentações por meio de faróis e buzinas. O som do evento é exclusivo, sintonizado numa FM específica.

O som do evento é exclusivo, sintonizado numa FM específica - Divulgação