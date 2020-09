Praias de Rio das Ostras foram fiscalizadas no final de semana do feriadão

Rio das Ostras - Com o objetivo de conter as aglomerações em Rio das Ostras, durante o feriado prolongado dejuntamente com a Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (e policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) trabalharam intensamente para que medidas de enfrentamento a Covid-19 fossem cumpridas.As operações planejadas aconteceram de sexta-feira, dia 4, até segunda-feira, dia 7, e contaram com 13 viaturas e dezenas de servidores.As equipes percorreram as praias orientando que os banhistas retornassem para casa e usassem as máscaras de uso obrigatório . O Município também manteve suspensas as autorizações de entrada de ônibus de turismo e realização de eventos; fechou o acesso de veículos nas principais orlas; fiscalizou comércios; e em muitos lugares foi verificado o descumprimento dosOs pontos turísticos se mantiveram fechados e as taxas de ocupação dos meios de hospedagem reduzidas, atendendo somente quem estava viajando a trabalho. Mesmo com o comércio aberto, a população deve evitar sair de casa . Vale lembrar que caso os índices sanitários aumentem, o Município pode retroceder no Sistema de Bandeiras e será necessário tomar medidas mais restritivas, inclusive o fechamento do comércio.